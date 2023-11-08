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Оккупанты обстреляли Харьковщину из "Ураганов", а по Херсонщине выпустили 538 снарядов: ситуация в регионах
Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным украинским городам и селам. В результате вражеских обстрелов погибли и ранены.
Россияне за сутки 108 раз обстреляли Херсонщину
По информации главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за минувшие сутки противник совершил 108 обстрелов, выпустив 538 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
В городе Херсон враг выпустил 16 снарядов.
Из-за русской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранение.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Харьковщину обстреляли из "Ураганов"
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, на Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, в частности: Двуречная, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района, Волчанск Чугуевского района.
Враг активно применял авиаудары по Петропавловке, Ивановке, Песчаному, Купянскому району и Степному Изюмскому району.
Оккупанты также обстреляли из РСЗО «Ураган» г. Купянск-Узловой. В результате вражеского обстрела погиб гражданский мужчина 1966 года рождения.
Кроме того, в селе Рубежное Чугуевского района в результате взрыва опасного предмета 42-летний хозяин домовладения получил осколочные ранения правой конечности. Он госпитализирован в больницу.
Враг ударил по 25 населенным пунктам Запорожской области
Как сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, враг ударил по 25 населенным пунктам Запорожской области. За сутки зафиксировано 157 ударов.
Враг совершил 4 РСЗО-обстрела Роботиного и Малой Токмачки, 2 ракетных удара по Вольноандреевке, 22 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоданиловке, Новодаровке, Волшебному, Левадному, Темировке, Новоивановке и Малым Щербакам2.
В результате артудара по Верхней Террасе ранения получили местные жители – мужчины 27 и 54 лет. Они доставлены в лечебное учреждение.
За сутки поступило 22 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Россияне за сутки убили троих жителей Донбасса
В Донецкой области российские войска за минувшие сутки убили трех гражданских, сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз в Фейсбуке .
"За 7 ноября россияне убили 3 жителей Донбасса – в Богатыре", – отметил он.
Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, 7 ноября 2023 года в 19:45 российская армия нанесла удар, вероятно, из реактивной системы залпового огня «Смерч» по селу Богатырь Волновахского района.
В эпицентре попадания оказалась плотная жилая застройка, рядом с которой отсутствуют какие-либо военные объекты. В результате взрывов повреждены и разрушены более десятка частных домов.
Под завалами одного из них, в кирпичном подвале, во время проведенных спасательных работ обнаружены тела трех погибших гражданских – это мужчина 58 лет, его 60-летняя жена, а также их 33-летний сосед.
Также повреждены хозяйственные постройки и три автомобиля.