АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Оккупанты сбросили авиабомбу на Харьковщине и 54 раза обстреляли Херсонщину: в ОВА рассказали о последствиях

Оккупанты сбросили авиабомбу на Харьковщине и 54 раза обстреляли Херсонщину: в ОВА рассказали о последствиях
Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: глава области Олег Синегубов

В течение суток 9 сентября российские оккупанты продолжали обстреливать мирных жителей городов и сел Купянского и Изюмского районов. Россияне сбросили управляемую авиабомбу по селу Изюмское Изюмского района, в результате чего повреждены здания агропредприятия.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній.
14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії!
Забронювати участь

Об этом сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрелов Купянска был поврежден дом и возникли пожары.

В селе Большая Шапковка Купянского района в результате вражеских обстрелов на открытой территории горела трава.

Синегубов добавил, что в селе Тернова Харьковского района во время кошения травы 61-летний гражданский мужчина наступил на мину "Лепесток". Мужчина был госпитализирован в больницу. По информации главы ОВА, за прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 4,3 га территории и обезвредили 78 взрывоопасных предметов.

Как сообщил глава Херсонской ОВА, в течение суток россияне 54 обстреляли область, выпустив 247 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА.

Под огонь русских окупантов попало Солнечное. Россияне попали в частные дома, в результате чего 48-летний мужчина погиб на месте.

Напомним, за сутки 8 сентября российские захватчики 59 раз обстреляли Херсонскую область. Из-за российских атак три человека погибли, еще 8 - получили ранения.

Автор:
Татьяна Гойденко