Оккупанты сбросили авиабомбу на Харьковщине и 54 раза обстреляли Херсонщину: в ОВА рассказали о последствиях

В течение суток 9 сентября российские оккупанты продолжали обстреливать мирных жителей городов и сел Купянского и Изюмского районов. Россияне сбросили управляемую авиабомбу по селу Изюмское Изюмского района, в результате чего повреждены здания агропредприятия.

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Об этом сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрелов Купянска был поврежден дом и возникли пожары.

В селе Большая Шапковка Купянского района в результате вражеских обстрелов на открытой территории горела трава.

Синегубов добавил, что в селе Тернова Харьковского района во время кошения травы 61-летний гражданский мужчина наступил на мину "Лепесток". Мужчина был госпитализирован в больницу. По информации главы ОВА, за прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 4,3 га территории и обезвредили 78 взрывоопасных предметов.

Как сообщил глава Херсонской ОВА, в течение суток россияне 54 обстреляли область, выпустив 247 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА.

Под огонь русских окупантов попало Солнечное. Россияне попали в частные дома, в результате чего 48-летний мужчина погиб на месте.

Напомним, за сутки 8 сентября российские захватчики 59 раз обстреляли Херсонскую область. Из-за российских атак три человека погибли, еще 8 - получили ранения.