Оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на Харьковщину (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За сутки россияне массированно обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, около полуночи враг нанес удар по пгт Борово Изюмского района, предварительно управляемой авиабомбой.

"Зафиксировано попадание в центре поселка, повреждения получили 2-этажный жилой дом, детсад и здание центра занятости. Женщина 83 лет получила легкие ранения, в госпитализации не нуждалась", - отметил Синегубов.

Он добавил, что в результате вражеских обстрелов пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждено 5 частных жилых домов, а в селе Гурьев Казачок Богодуховского района повреждено здание школы.

Кроме того, в селе Ивашки Богодуховского района повреждено здание инкубатора и спиртзавода. Также в результате обстрела из РСЗО села Одноробовка Богодуховского района повреждены 7 частных домов.

Напомним, накануне враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск, в результате чего было повреждено 6 частных жилых домов, складское здание и 4 многоэтажных жилых дома. Пострадали два человека.

Также армия РФ нанесла удар 5-ю ракетами С-300 по окрестностям города Харьков. Одна из ракет попала на территории учебного городка одного из вузов, не нанеся масштабных разрушений.