Оккупанты снова обстреляли Харьков: загорелось здание и автомобили

Ночью 7 сентября армия страны-агрессора РФ снова нанесла ракетный удар по Харькову. В результате обстрела загорелось производственное здание и несколько автомобилей.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"В полпервого ночи ракетный удар по Харькову. Пока известно о прилетах в Немышлянском районе. По предварительной информации, там горят несколько авто и производственное здание", - отметил Терехов.

По его словам, еще несколько мест возможных прилетов проверяют спасатели.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что в одном из районов Харькова есть повреждение инфраструктуры.

О жертвах или пострадавших на данный момент информации нет.

Напомним, утром 6 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по центральному району Харькова.

А ночью 6 сентября произошли ракетные обстрелы Индустриального района города. Одна из ракет попала в частный жилой дом. Погибла женщина.