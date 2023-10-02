Оккупанты ударили авиацией по Орехову и Роботиному: двое мужчин получили ранения

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 1 октября враг нанес 144 удара по 23 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, 124 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Волшебного, Преображенки, Белогорья, Полтавки, Степного, Пятихаток, Левадного, Каменского и других городов и сел на линии огня.

Также враг совершил 3 РСЗО-обстрела Малой Токмачки и Новодаровки, 13 БПЛА-атак Малой Токмачки, Малиновки, Новоданиловки, Ольговского, Орехова и Малых Щербаков, а также уготовил 4 авиаснарядами по Орехову и Роботиному.

Как сообщил Малашко, в результате артудара по Орехову ранения получили мужчины 64 и 55 лет.

Кроме того, за сутки поступило 19 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, российские захватчики в течение суток 30 сентября совершили 157 обстрелов по 27 населенным пунктам Запорожской области. Во время артобстрела Малой Токмачки погиб 61-летний местный житель.