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Оккупанты ударили по городу в Харьковской области: пострадали более 30 человек, среди них есть дети
Российские оккупационные войска 4 июля ударили по городу Первомайский на Харьковщине, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Взрыв в городе раздался около 13:35. По предварительной информации, обстрел был произведен фугасным снарядом.
"В городе Первомайский сейчас предварительно известно о 31 пострадавшем лице, из которых 9 детей. В частности, среди них 10-месячный младенец и годовалый ребенок", - отметил он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, в городе повреждены окна в 8 многоэтажных домах. Кроме того, горело 4 автомобиля, а также 1 автомобиль поврежден.
На месте находятся соответствующие специалисты, а также оказывают помощь медики.
Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что россияне ударили ракетой "Искандер" по центру города Первомайский. Правоохранители возбудили уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, 3 июля российские оккупанты обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах области.