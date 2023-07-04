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Оккупанты ударили по городу в Харьковской области: пострадали более 30 человек, среди них есть дети

Оккупанты ударили по городу в Харьковской области: пострадали более 30 человек, среди них есть дети
Последствия удара. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Российские оккупационные войска 4 июля ударили по городу Первомайский на Харьковщине, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Взрыв в городе раздался около 13:35. По предварительной информации, обстрел был произведен фугасным снарядом.

"В городе Первомайский сейчас предварительно известно о 31 пострадавшем лице, из которых 9 детей. В частности, среди них 10-месячный младенец и годовалый ребенок", - отметил он.

По его словам, в городе повреждены окна в 8 многоэтажных домах. Кроме того, горело 4 автомобиля, а также 1 автомобиль поврежден.

На месте находятся соответствующие специалисты, а также оказывают помощь медики.

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что россияне ударили ракетой "Искандер" по центру города Первомайский. Правоохранители возбудили уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото 2 — Оккупанты ударили по городу в Харьковской области: пострадали более 30 человек, среди них есть дети
Фото 3 — Оккупанты ударили по городу в Харьковской области: пострадали более 30 человек, среди них есть дети
Фото 4 — Оккупанты ударили по городу в Харьковской области: пострадали более 30 человек, среди них есть дети
Фото 5 — Оккупанты ударили по городу в Харьковской области: пострадали более 30 человек, среди них есть дети
Фото 6 — Оккупанты ударили по городу в Харьковской области: пострадали более 30 человек, среди них есть дети

Напомним, 3 июля российские оккупанты обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах области.

Автор:
Нина Комащенко