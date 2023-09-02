Оккупанты ударили ракетами и авиацией по Запорожской области: в ОВА рассказали о последствиях

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 1 сентября вражеская армия нанесла 94 удара по 22 населенным пунктам.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Он отметил, что в результате террора военнослужащими РФ мирного населения зафиксировано 79 артиллерийских обстрелов по территории Гуляйполя, Ольговского, Щербаков, Левадного, Степногорска, Степного, Пятихаток, Плавней, Лобкового и других прифронтовых населенных пунктов.

"Оккупант попал двумя ракетами по Камышевахе, нанес авиационные удары по Роботиному и Преображенке, семь БПЛА атаковали Новодаровку, Малиновку и Лобково, а также враг обстрелял из РСЗО Новодаровку, Красное и Каменское", - сообщил Малашко.

Он добавил, что за сутки поступило 23 сообщения о разрушении жилых домов, складских помещений и объектов инфраструктуры.

Как сообщил глава области, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, оккупационные силы РФ в течение суток 31 августа нанесли 95 ударов по 21 населенному пункту Запорожской области. В результате артиллерийских ударов по Гуляйполю ранения получили 52-летняя женщина и 67-летний мужчина. Ранение также получил мужчина 59 лет, попавший под артобстрел в Орехове.