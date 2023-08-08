Оккупанты усилили обстрелы Запорожской области: нанесли ракетные и авиаудары

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 7 августа вражеская армия ударила по 24 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, россияне усилили обстрелы Запорожского края. За прошедшие сутки зафиксировано 105 ударов по 24 населенным пунктам.

"87 артиллерийских обстрелов пришлось по территории Гуляйполя, Новодаровки, Новоандреевки, Новоданиловки, Гуляйпольского, Ольговского, Малиновки, Волшебного, Красного, Белогорья, Преображенки, Железнодорожного, Левадного, Щербаков, Каменского, Малых Щер, Лобкового и Плавней", - отметил Малашко.

Он добавил, что три ракетных удара пришлись по Юрьевке, авиаудары - по Орехову, Малой Токмачке и Новодаровке, 4 БПЛА-атаки подверглись Гуляйполе и Гуляйпольскому, а по Железнодорожному, Староукраинцы, Малиновке, Белогорью пришлось 8 обстрелов.

Кроме того, в Новоданиловке завершен разбор разрушенного авиаударом дома: из-под завалов достали тело погибшего 53-летнего мужчины, считавшегося пропавшим без вести.

Также в результате ночного артиллерийского обстрела Преображенки травмирована 83-летняя женщина, которая оперативно доставлена в лечебное учреждение областного центра.

За сутки поступило 29 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных сооружений, сельскохозяйственной техники и объектов социальной инфраструктуры.

Накануне за сутки враг совершил 69 обстрелов по 24 населенным пунктам Запорожской области.