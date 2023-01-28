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Подросток открыл стрельбу в Иерусалиме: среди жертв - гражданка Украины
Подросток, которому около 13 лет, открыл огонь в археологическом парке "Город Давида", в восточном Иерусалиме. Выяснилось, что среди жертв теракта есть украинка.
Об этом сообщили издания Times of Israel и пресс-служба посольства Украины в Израиле .
"Из грустью сообщаем , что среди невинных жертв есть гражданка Украины . Выражаем глубокие соболезнование семьям погибших да молимся за полное выздоровление раненых ", - говорится в сообщении посольства.
Полиция уточнила, что нападающим был палестинец из Восточного Иерусалима, его нейтрализовали.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В результате теракта пострадали также отец и сын. Армия обороны Израиля уточнила, что сын был офицером десантной бригады, ему удалось выстрелить и поразить нападающего, несмотря на его ранения.
20-летний парень и 59-летний мужчина находятся в тяжелом, стабильном состоянии. Злоумышленника также госпитализировали, однако его состояние неизвестно.
Заметим, что это нападение произошло через несколько часов после того, как семь человек погибли и еще трое получили ранения во время стрельбы вечером 27 января в районе Неве-Яаков.
На следующий день национальный уровень тревоги повысили до самого высокого.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт, написав в Twitter: "Разделяем боль народа Израиля из-за терактов в Иерусалиме. Среди жертв - украинка. Искренние соболезнования родным погибших. Преступления цинично совершены, в частности, в Международный день памяти жертв Холокоста. Террора не имеет быть места в современном мире. Ни в Израиле, ни в Украине".