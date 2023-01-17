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В США произошло массовое убийство: погибли шесть человек
По словам шерифа округа, двое подозреваемых остаются на свободе.
Об этом пишет Reuters.
В понедельник 16 января в доме в главной сельскохозяйственной долине Калифорнии были застрелены шесть человек, в том числе шестимесячный ребенок, который качался на руках у ее 17-летней матери.
Шериф округа Туларе Майк Будро связал убийства с незаконной торговлей наркотиками.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Мы считаем, что это было послано сообщение", - сказал Будро журналистам на месте происшествия. "Мы считаем, что это была целевая семья".
По его словам, двое подозреваемых остаются на свободе.
Некоторые жертвы были обнаружены на улице, другие обнаружены в доме. Одна жертва была жива и ранена, когда прибыла власть, но позже скончалась в больнице, сказал Будро.
Напомним, что 4 июля в США в городе Хайленд-Парк близ Чикаго произошла стрельба во время торжественного парада ко Дню независимости. По данным полиции, стрелок находился на крыше и открыл огонь из винтовки.