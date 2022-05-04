Полиция установила точное количество погибших в жестком ДТП в Ровенской области

В результате дорожно-транспортного происшествия в Ровенской области погибли 26 человек: 24 пассажира и два водителя. Не менее 12 людей от 17 до 69 лет получили травмы.

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Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Данные трех погибших еще не установлены, также полиция продолжает устанавливать личность вероятного виновника ДТП — водителя Mercedes.

Как установил следователь по ДТП, водитель микроавтобуса Mercedes, выполняя маневр обгона, выехал на встречную полосу, в результате столкнулся с бензовозом.

От сильного удара бензовоз вылетел на встречную полосу, въехав в автобус Neoplan, и взорвался. Водитель бензовоза выжил, но находится в тяжелом состоянии.

Стало известно, что 23 пассажира сели в автобус в Киеве, 5 пассажиров — в Житомире, 5 пассажиров — в Ровно, 2 пассажира — в Новоград-Волынском.

Напомним, тройное ДТП произошло 3 мая в 19:20 на трассе "Киев — Чоп" в Ровенской области. По состоянию на утро 4 мая движение по этой трассе возобновили.

По данному факту зарегистрировали уголовное производство по ч. 3, статьи 286 Уголовного кодекса Украины.