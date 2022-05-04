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Полиция установила точное количество погибших в жестком ДТП в Ровенской области
В результате дорожно-транспортного происшествия в Ровенской области погибли 26 человек: 24 пассажира и два водителя. Не менее 12 людей от 17 до 69 лет получили травмы.
Об этом сообщает полиция Ровенской области.
Данные трех погибших еще не установлены, также полиция продолжает устанавливать личность вероятного виновника ДТП — водителя Mercedes.
Как установил следователь по ДТП, водитель микроавтобуса Mercedes, выполняя маневр обгона, выехал на встречную полосу, в результате столкнулся с бензовозом.Подписывайтесь на наш Telegram канал
От сильного удара бензовоз вылетел на встречную полосу, въехав в автобус Neoplan, и взорвался. Водитель бензовоза выжил, но находится в тяжелом состоянии.
Стало известно, что 23 пассажира сели в автобус в Киеве, 5 пассажиров — в Житомире, 5 пассажиров — в Ровно, 2 пассажира — в Новоград-Волынском.
Напомним, тройное ДТП произошло 3 мая в 19:20 на трассе "Киев — Чоп" в Ровенской области. По состоянию на утро 4 мая движение по этой трассе возобновили.
По данному факту зарегистрировали уголовное производство по ч. 3, статьи 286 Уголовного кодекса Украины.