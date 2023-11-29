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ПВО уничтожила 21 дрон и 2 ракеты, в Запорожской области погибла женщина: ситуация в регионах
В ночь на 29 ноября российская армия запустила по территории Украины беспилотники на ракеты. Украинская ПВО уничтожила 21 БПЛА и 2 ракеты Х-59.
ПВО уничтожило 21 дрон-камикадзе и две управляемые авиационные ракеты
В ночь на 29 ноября враг атаковал Украину ударными БпЛА типа Shahed по направлению Приморско-Ахтарск (РФ) и управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины. Силы ПВО уничтожили две ракеты и 21 дрон-камикадзе, сообщают воздушные силы ВСУ.
Основное направление удара беспилотников – Хмельнитчина, ракет – юг страны.
"В результате боевой роты все вражеские ударные БПЛА уничтожены в пределах Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Также уничтожены две управляемые авиационные ракеты в Николаевской области. Третья - не достигла желаемой цели", - отметили в Воздушных силах ВСУ.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Над Днепропетровщиной сбили восемь дронов
В ночь на 29 ноября над Днепропетровской областью сбили восемь вражеских дронов-камикадзе, сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Вечером в области работала ПВО. Защитники неба уничтожили 8 беспилотников. Шахедов приземлили в Павлоградском, Новомосковском, Криворожском и Днепровском районах", – отметил он.
Лисак добавил, что ночью агрессор также из тяжелой артиллерии обстрелял Никопольщину. Погибших и пострадавших нет.
В Херсонской области четверо раненых
За минувшие сутки противник совершил 128 обстрелов, выпустив 778 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
По городу Херсон враг выпустил 21 снаряда.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и админздание в Бериславском районе", - уточнил Прокудин.
Он добавил, что из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.
Оккупанты обстреляли три общины в Сумской области
Российские войска ночью обстреляли три пограничных общины в Сумской области, сообщает Сумская ОВА в Фейсбуке.
"Ночью россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 9 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Дружбовская и Зноб-Новгородская общины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по Краснопольской общине враг бил из минометов (5 взрывов).
В Дружбовской общине зафиксировали артиллерийский обстрел (2 взрыва).
Кроме того, на территорию Зноб-Новгородской общины захватчики сбросили 2 мины.
В Запорожской области один погибший, четверо раненых
За прошедшие сутки военнослужащие РФ нанесли 153 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области, сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Оккупанты совершили 2 ракетных удара по Запорожье, 30 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданиловке, Новодаровке, Малиновке, Малой Токмачке, Левадном, Полтавке, Степногорске и Малым Щербакам, 8 РСЗО-обстрелов Железнодорожного, Малой авиационными снарядами по Роботиному и Новодаровке.
В результате ракетного удара по Запорожье пострадала 25-летняя женщина и 39-летний мужчина. В Степногорске ранения получили мужчины 38 и 58 лет.
Кроме того, атака вражеского дрона-камикадзе унесла жизни 67-летней жительницы Степногорска.
За сутки поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
На Харьковщине россияне били по супермаркетам, домам и гаражам
В течение суток враг с использованием авиации обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в результате удара КАБ по селу Подолы Купянского района повреждены 2 частных домовладения и учебное заведение.
Также в результате удара КАБ по селу Куриловка Купянского района разрушен частный дом, еще 2 дома повреждены.
В городе Волчанск Чугуевского района массированными артиллерийскими обстрелами повреждено административное здание, 2 супермаркета, 10 частных гаражей, жилые дома и другие сооружения.
Кроме того, под огнем врага находились Купянск, Гранов, Старица, Двухлетняя и другие населенные пункты.
Пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы.