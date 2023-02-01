"Пьяные вечеринки" в Киеве": двоим мужчинам сообщили о подозрении, шестерым — вручили повестки

Полиция открыла уголовное производство против организаторов вечеринок в Киеве, где, вероятно, насиловали девушек. Двоим из участников инцидента сообщили о подозрительно, 6 лицам вручили повестки в военкомат.

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Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на Национальную полицию, пресс-служба которой ранее подтверждала факт открытия производства.

Как известно, в Киеве группа парней из Ивано-Франковской области организовала вечеринки в, вероятно, арендованной квартире. Во время "веселья" они вели прямые эфиры через соцсети и снимали видео порнографического характера с участием девушек, которые, вероятно, были в состоянии алкогольного/наркотического опьянения.

Активисты и журналисты 31 января распространили информацию, полученную из Instagram-страницы и Telegram-канала одного из организаторов. Национальная полиция 1 февраля сообщила, что правоохранители приступили к отработке по данному факту.

Утром 1 февраля полицейские установили фигурантов и места их пребывания. В рамках начатого уголовного производства проводятся необходимые следственные и розыскные мероприятия в столице и еще одном регионе государства.

На инцидент обратил внимание уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Комментируя видеоматериалы порнографического характера, распространяемые организаторами вечеринок, омбудсмен сообщил, что по данному факту обратился в Нацполицию и Офис генерального прокурора. Он требует обеспечения проведения безотлагательного, беспристрастного и эффективного расследования совершенных правонарушений и привлечения виновных к уголовной ответственности.

Он также обратил внимание на неоднозначную реакцию части общества: некоторые люди оправдывают парней, организовавших вечеринки, и осуждают находившихся там девушек.

"Обращаю внимание! Виноват в таком преступлении исключительно обидчик. Пострадавшее лицо не может быть виновным и не должно чувствовать себя таким. Совершение каких-либо насильственных действий сексуального характера без добровольного согласия потерпевшего лица влечет уголовную ответственность", — подчеркнул Лубинец.