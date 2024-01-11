Ракетный удар по гостинице в Харькове, погибшие и пострадавшие в Харьковской области: какая ситуация в регионах (ФОТО)

Число пострадавших от ракетного удара по Харькову возросло до 13. Захватчики сбросили 2 авиабомба на село Ольховатка. Погибла 49-летняя женщина. Также оккупанты 108 раз обстреляли Херсонскую область, ранив троих гражданских.

Россияне сбросили 2 авиабомба на село в Харьковской области: погибла женщина

Как сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, около 22:30 враг со стороны Белгорода нанес ракетный удар ЗРК С-300 по Киевскому району Харькова.

"Поврежден отель. Одна ракета попала в землю у фасада здания, вторая - в крышу здания с последующим частичным разрушением задней части отеля. Пострадали 13 человек. По состоянию на данный момент в медучреждениях находятся 2 человека: 35-летний мужчина, состояние тяжелое и 71-летняя женщина, состояние среднее", - заметил Синегубов.

Он добавил, что артиллерийские и минометные удары врага получили более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Берестово Купянского района; Гатище, Плетеневка, Землянки Чугуевского района.

Авиационные ударs враг нанес возле населенных пунктов Вильча Чугуевского района; Ольховатка, Петропавловка, Кучеровка, Подолы Купянского района, Лозовая Лозовского района.

Также оккупанты обстреляли с. Подолы Купянского района. Травмы получили 84-летняя женщина и 64-летний мужчина, которым оказали помощь на месте.

Кроме того, враг нанес удар по городу Волчанск. Поврежден частный дом, линии электропередачи.

Захватчики сбросили 2 авиабомба на село Ольховатка. Погибла 49-летняя женщина. Повреждены 10 домов, учебное заведение, магазин.

В Херсонской области ранены трое гражданских

Российские захватчики за минувшие сутки 108 раз обстреляли Херсонскую область, ранив троих гражданских, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в Телеграмме.

Всего за сутки россияне выпустили по региону 482 снаряда из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков и беспилотников.

Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области.

Враг из тяжелой артиллерии обстрелял Днепропетровщину

Вечером и ночью враг обстрелял Марганецкую общину и Никопольщину, сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Поздно вечером оккупанты ударили по Марганецкой общине, что на Никопольщине. Около полуночи обстреляли райцентр. И там, и там применяли тяжелую артиллерию”, - отметил он.

По словам главы области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

На других территориях области обошлось без вражеских атак.

Армия РФ обстреляла 20 населенных пунктов Запорожской области

Военнослужащие РФ били по 20 населенным пунктам Запорожской области - зафиксировано 116 ударов. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

79 артобстрелов пришлись по территории Новоандреевки, Новоданиловки, Волшебного, Щербаков, Мирного, Роботиного, Луговского, Каменского, Пятихаток и других городов и сел на линии огня.

37 вражеских БПЛА атаковали Гуляйполе, Новодаровку, Малиновку, Малую Токмачку, Левадное, Полтавку, Роботино и Малые Щербаки.

За сутки поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.