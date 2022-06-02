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Ракетный удар по Львовской области: есть раненые, "Укрзализныця" задерживает более 10 поездов
Оккупанты поздно вечером 1 июня из акватории Черного моря запустил крылатые ракеты по Львовской области, четыре из них попали по железнодорожным объектам. В результате "Укрзализныця" задерживает ряд поездов.
Об этом сообщает председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
По его данным, в результате атаки пять человек получили ранения: 3 в Стрыйском районе, 2 – в Самборском.
"Четыре человека в состоянии средней тяжести. Они находятся в больницах области. Один – имеет легкие ранения, ее не госпитализировали. Погибших, к счастью, нет", — рассказал Козицкий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В "Укрзализныце" сообщили, что по состоянию на утро 2 июня движение поврежденным участком частично восстановлено, вынужденные задержки пока сохраняются для поездов:
- №37 Ужгород — Одесса;
- №135 Черновцы — Одесса;
- №26 Одесса — Рахов;
- №50 Трускавец — Киев;
- №82 Ужгород — Киев;
- №46 Харьков — Ужгород;
- №17 Харьков— Львов;
- №56 Рахов — Киев;
- №77 Ковель — Одесса;
- №36 Одесса — Перемышль;
- №716 Перемышль – Киев;
- №119 Запорожье – Львов.
"Для пассажиров, которые следуют измененным маршрутом в Ужгород, будет возможность пересесть на станции Ужгород на пригородные поезда участка Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловец", — добавили в УЗ.
Ранее управление Службы безопасности Украины во Львовской области арестовало корректировщика ракетных ударов, из-за которого погибли люди.