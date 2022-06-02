Ракетный удар по Львовской области: есть раненые, "Укрзализныця" задерживает более 10 поездов

Оккупанты поздно вечером 1 июня из акватории Черного моря запустил крылатые ракеты по Львовской области, четыре из них попали по железнодорожным объектам. В результате "Укрзализныця" задерживает ряд поездов.

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Об этом сообщает председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его данным, в результате атаки пять человек получили ранения: 3 в Стрыйском районе, 2 – в Самборском.

"Четыре человека в состоянии средней тяжести. Они находятся в больницах области. Один – имеет легкие ранения, ее не госпитализировали. Погибших, к счастью, нет", — рассказал Козицкий.

В "Укрзализныце" сообщили, что по состоянию на утро 2 июня движение поврежденным участком частично восстановлено, вынужденные задержки пока сохраняются для поездов:

№37 Ужгород — Одесса;

№135 Черновцы — Одесса;

№26 Одесса — Рахов;

№50 Трускавец — Киев;

№82 Ужгород — Киев;

№46 Харьков — Ужгород;

№17 Харьков— Львов;

№56 Рахов — Киев;

№77 Ковель — Одесса;

№36 Одесса — Перемышль;

№716 Перемышль – Киев;

№119 Запорожье – Львов.

"Для пассажиров, которые следуют измененным маршрутом в Ужгород, будет возможность пересесть на станции Ужгород на пригородные поезда участка Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловец", — добавили в УЗ.

Ранее управление Службы безопасности Украины во Львовской области арестовало корректировщика ракетных ударов, из-за которого погибли люди.