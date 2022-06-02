Ракетний удар по Львівській області: є поранені, "Укрзалізниця" затримує понад 10 поїздів

Окупанти пізно ввечері 1 червня з акваторії Чорного моря запустив крилаті ракети на Львівщині, чотири з них потрапили по залізничним об'єктам. В результаті "Укрзалізниця" затримує низку поїздів.

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Про це повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його даними, в результаті атаки п'ятеро людей отримали поранення: 3 у Стрийському районі, 2 – у Самбірському.

"Чотири людини у стані середньої тяжкості. Вони перебувають у лікарнях області. Одна – має легкі поранення, її не госпіталізували. Загиблих, на щастя, немає", - розповів Козицький.

В "Укрзалізниці" повідомили, що станом на ранок 2 червня рух пошкодженою ділянкою частково відновлено, вимушені затримки поки що зберігаються для поїздів:

№37 Ужгород - Одеса;

№135 Чернівці - Одеса;

№26 Одеса - Рахів;

№50 Трускавець - Київ;

№82 Ужгород - Київ;

№46 Харків - Ужгород;

№17 Харків-Львів;

№56 Рахів - Київ;

№77 Ковель - Одеса;

№36 Одеса - Перемишль;

№716 Перемишль – Київ;

№119 Запоріжжя – Львів.

"Для пасажирів, які прямують зміненим маршрутом до Ужгорода, буде можливість пересісти на станції Ужгород на приміські поїзди ділянки Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловець", — додали в УЗ.

Управління Служби безпеки України у Львівській області заарештувало коригувальника ракетних ударів, через якого загинули люди.