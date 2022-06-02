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Ракетний удар по Львівській області: є поранені, "Укрзалізниця" затримує понад 10 поїздів
Окупанти пізно ввечері 1 червня з акваторії Чорного моря запустив крилаті ракети на Львівщині, чотири з них потрапили по залізничним об'єктам. В результаті "Укрзалізниця" затримує низку поїздів.
Про це повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
За його даними, в результаті атаки п'ятеро людей отримали поранення: 3 у Стрийському районі, 2 – у Самбірському.
"Чотири людини у стані середньої тяжкості. Вони перебувають у лікарнях області. Одна – має легкі поранення, її не госпіталізували. Загиблих, на щастя, немає", - розповів Козицький.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В "Укрзалізниці" повідомили, що станом на ранок 2 червня рух пошкодженою ділянкою частково відновлено, вимушені затримки поки що зберігаються для поїздів:
- №37 Ужгород - Одеса;
- №135 Чернівці - Одеса;
- №26 Одеса - Рахів;
- №50 Трускавець - Київ;
- №82 Ужгород - Київ;
- №46 Харків - Ужгород;
- №17 Харків-Львів;
- №56 Рахів - Київ;
- №77 Ковель - Одеса;
- №36 Одеса - Перемишль;
- №716 Перемишль – Київ;
- №119 Запоріжжя – Львів.
"Для пасажирів, які прямують зміненим маршрутом до Ужгорода, буде можливість пересісти на станції Ужгород на приміські поїзди ділянки Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловець", — додали в УЗ.
Управління Служби безпеки України у Львівській області заарештувало коригувальника ракетних ударів, через якого загинули люди.