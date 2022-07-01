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Ракетный удар по Одесской области: число погибших увеличилось до 21

ГСЧС, спасатели, Одесская область, ракетный удар Одесская область
Фото: ГСЧС

Число погибших в результате ракетного удара по базе отдыха в Белгород-Днестровском районе Одесской области достигло 21. Однако количество пострадавших не увеличивается. 

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Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона.  

"К сожалению, к списку тех людей, которые погибли, на эту минуту добавился еще один погибший человек. То есть, уже имеем грустный счет - 21. И действительно среди этих 21 погибших есть мальчик 12 лет", - сказал Братчук. 

В то же время, по его словам, число пострадавших не увеличивается.  

Напомним, российский самолет стратегической авиации Ту-22 1 июля, в 01:00 запустил три ракеты Х-22 по многоэтажному дому и базе отдыха в Белгород-Днестровском районе Одесской области.  

В результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома. Также частично разрушены трехэтажное и четырехэтажное здания базы отдыха. 

Автор:
Анастасия Перцева