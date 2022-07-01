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Ракетний удар по Одеській області: кількість загиблих збільшилася до 21
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по базі відпочинку у Білгород-Дністровському районі Одеської області досягла 21. Проте кількість постраждалих не збільшується.
Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі телемарафону.
"На жаль, до списку тих людей, які загинули, на цю хвилину додалася ще одна загибла людина. Тобто вже маємо сумний рахунок - 21. І справді серед цих 21 загиблих є хлопчик 12 років", - сказав Братчук.
Водночас, за його словами, кількість постраждалих не зростає.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, російський літак стратегічної авіації Ту-22 1 липня, о 01:00 запустив три ракети Х-22 по багатоповерховому будинку та базі відпочинку у Білгород-Дністровському районі Одеської області.
Внаслідок ракетного удару сталася часткова руйнація дев'ятиповерхового житлового будинку. Також частково зруйновано триповерхову та чотириповерхову будівлі бази відпочинку.