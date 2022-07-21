Ракетный удар по Харькову: пострадали исключительно мирное население и социальная инфраструктура (ФОТО)

В результате удара российских оккупантов в четверг, 21 июля, с реактивных систем залпового огня по одному из наиболее густонаселенных районов Харькова 21 человек получил ранения, 2 - погибли. Правоохранительные органы тщательно фиксируют все преступления оккупантов против населения.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, 21 человек получил осколочные ранения. Бригадой медиков экстренной медицинской помощи они были госпитализированы в больницу. Еще 2 – погибли.

"Пострадали исключительно гражданские люди, и исключительно мирная инфраструктура: авто, торговые павильоны, жилой дом, где на 1 этаже расположена стоматологическая клиника, общественный транспорт. Это ужасные военные преступления против украинцев!" - подчеркнул глава ОВА.

Как сообщили в ГСЧС, на автопарковке одного из рынков горело 3 легковых автомобиля. Для ликвидации пожаров и последствий обстрелов были привлечены 5 единиц пожарно-спасательной техники и 30 спасателей.

Кроме того, на месте обстрелов работали саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, которые обследовали пораженную территорию и удалили остатки взрывоопасных предметов.

Сейчас на местах попадания работают 14 бригад экстренной помощи. Правоохранительные органы тщательно фиксируют все преступления оккупантов против населения.

Напомним, армия Российской Федерации утром, 21 июля, нанесла ракетные удары по одному из районов Харькова. В городе была объявлена воздушная тревога. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что попадание было в одно из медучреждений, в результате чего есть погибшие и раненые.