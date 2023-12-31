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РФ атаковала Харьков ракетами, попав в гостиницу Kharkiv Palace и жилой дом: 28 пострадавших (ФОТО)

харьков ракетная атака 30 декабря Kharkiv Palace
Фото: Telegram/synegubov

По меньшей мере 28 человек пострадали в результате ракетной атаки на Харьков вечером 30 декабря, сообщают в областной военной администрации. Отмечается, что около 19:00 и 19:20 российская армия нанесла шесть ракетных ударов по городу. В частности, произошло попадание в здание отеля Kharkiv Palace и жилой дом.

Также в результате ударов были повреждены 12 многоквартирных и 13 частных домов, магазины, областная больница и стоматологическая поликлиника, газопровод и автомобили. Один из российских ударов повредил здание детского сада. Кроме центральной части города, зафиксировано три попадания вражеских боеприпасов в Индустриальном районе.

По данным ОВА, из 28 пострадавших гражданских 12 находятся в больнице в легком и среднем состоянии без угрозы жизни. Среди пациентов – двое детей 14 и 16 лет и иностранный гражданин. В частности, известно, что это 16-летний парень, госпитализированный с обломочными ранениями в состоянии средней тяжести и журналист из Великобритании.

Фото 2 — РФ атаковала Харьков ракетами, попав в гостиницу Kharkiv Palace и жилой дом: 28 пострадавших (ФОТО)
Фото: Telegram/Klymenko_MVS
Фото 3 — РФ атаковала Харьков ракетами, попав в гостиницу Kharkiv Palace и жилой дом: 28 пострадавших (ФОТО)
Фото: Telegram/Klymenko_MVS
Фото 4 — РФ атаковала Харьков ракетами, попав в гостиницу Kharkiv Palace и жилой дом: 28 пострадавших (ФОТО)
Фото: Telegram/Klymenko_MVS
Фото 5 — РФ атаковала Харьков ракетами, попав в гостиницу Kharkiv Palace и жилой дом: 28 пострадавших (ФОТО)
Фото: Telegram/Klymenko_MVS
Фото 6 — РФ атаковала Харьков ракетами, попав в гостиницу Kharkiv Palace и жилой дом: 28 пострадавших (ФОТО)
Фото: Telegram/Klymenko_MVS
Фото 7 — РФ атаковала Харьков ракетами, попав в гостиницу Kharkiv Palace и жилой дом: 28 пострадавших (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 8 — РФ атаковала Харьков ракетами, попав в гостиницу Kharkiv Palace и жилой дом: 28 пострадавших (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 9 — РФ атаковала Харьков ракетами, попав в гостиницу Kharkiv Palace и жилой дом: 28 пострадавших (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 10 — РФ атаковала Харьков ракетами, попав в гостиницу Kharkiv Palace и жилой дом: 28 пострадавших (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 11 — РФ атаковала Харьков ракетами, попав в гостиницу Kharkiv Palace и жилой дом: 28 пострадавших (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 12 — РФ атаковала Харьков ракетами, попав в гостиницу Kharkiv Palace и жилой дом: 28 пострадавших (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 13 — РФ атаковала Харьков ракетами, попав в гостиницу Kharkiv Palace и жилой дом: 28 пострадавших (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 14 — РФ атаковала Харьков ракетами, попав в гостиницу Kharkiv Palace и жилой дом: 28 пострадавших (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 15 — РФ атаковала Харьков ракетами, попав в гостиницу Kharkiv Palace и жилой дом: 28 пострадавших (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov

Обстрелы Харькова и области в ночь на 31 декабря

Кроме этого, в ночь на воскресенье между 1:09 и 1:30 РФ нанесла еще четыре удара по центральной части Харькова, на этот раз - беспилотниками. Как отмечают в ГСЧС и ОВА, зафиксированы разрушения и повреждения Института метрологии, административных, жилых зданий и кафе. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Произошло четыре пожара, общая площадь которых составила около 1000 квадратных метров. Наиболее серьезный возник в поврежденном доме по улице Сумской, 43, в котором расположено отделение А-Банка.

Фото 16 — РФ атаковала Харьков ракетами, попав в гостиницу Kharkiv Palace и жилой дом: 28 пострадавших (ФОТО)
Фото: Telegram/dsns_telegram
Фото 17 — РФ атаковала Харьков ракетами, попав в гостиницу Kharkiv Palace и жилой дом: 28 пострадавших (ФОТО)
Фото: Telegram/dsns_telegram
Фото 18 — РФ атаковала Харьков ракетами, попав в гостиницу Kharkiv Palace и жилой дом: 28 пострадавших (ФОТО)
Фото: Telegram/dsns_telegram
Фото 19 — РФ атаковала Харьков ракетами, попав в гостиницу Kharkiv Palace и жилой дом: 28 пострадавших (ФОТО)
Фото: Telegram/dsns_telegram
Фото 20 — РФ атаковала Харьков ракетами, попав в гостиницу Kharkiv Palace и жилой дом: 28 пострадавших (ФОТО)
Фото: Telegram/ihor_terekhov
Фото 21 — РФ атаковала Харьков ракетами, попав в гостиницу Kharkiv Palace и жилой дом: 28 пострадавших (ФОТО)
Фото: Telegram/ihor_terekhov
Фото 22 — РФ атаковала Харьков ракетами, попав в гостиницу Kharkiv Palace и жилой дом: 28 пострадавших (ФОТО)
Фото: Telegram/ihor_terekhov
Фото 23 — РФ атаковала Харьков ракетами, попав в гостиницу Kharkiv Palace и жилой дом: 28 пострадавших (ФОТО)
Фото: Telegram/ihor_terekhov

Кроме того, в Харьковской области в 0:14 и 0:34 оккупанты обстреляли поселок Боровая Изюмского района. Там повреждено частное домовладение. Из-под завалов дома достали тела трех погибших - женщины и двое мужчин.

Автор:
Тимофей Беспятов