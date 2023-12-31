РФ атаковала Харьков ракетами, попав в гостиницу Kharkiv Palace и жилой дом: 28 пострадавших (ФОТО)

По меньшей мере 28 человек пострадали в результате ракетной атаки на Харьков вечером 30 декабря, сообщают в областной военной администрации. Отмечается, что около 19:00 и 19:20 российская армия нанесла шесть ракетных ударов по городу. В частности, произошло попадание в здание отеля Kharkiv Palace и жилой дом.

Также в результате ударов были повреждены 12 многоквартирных и 13 частных домов, магазины, областная больница и стоматологическая поликлиника, газопровод и автомобили. Один из российских ударов повредил здание детского сада. Кроме центральной части города, зафиксировано три попадания вражеских боеприпасов в Индустриальном районе.

По данным ОВА, из 28 пострадавших гражданских 12 находятся в больнице в легком и среднем состоянии без угрозы жизни. Среди пациентов – двое детей 14 и 16 лет и иностранный гражданин. В частности, известно, что это 16-летний парень, госпитализированный с обломочными ранениями в состоянии средней тяжести и журналист из Великобритании.

Обстрелы Харькова и области в ночь на 31 декабря

Кроме этого, в ночь на воскресенье между 1:09 и 1:30 РФ нанесла еще четыре удара по центральной части Харькова, на этот раз - беспилотниками. Как отмечают в ГСЧС и ОВА, зафиксированы разрушения и повреждения Института метрологии, административных, жилых зданий и кафе. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Произошло четыре пожара, общая площадь которых составила около 1000 квадратных метров. Наиболее серьезный возник в поврежденном доме по улице Сумской, 43, в котором расположено отделение А-Банка.

Кроме того, в Харьковской области в 0:14 и 0:34 оккупанты обстреляли поселок Боровая Изюмского района. Там повреждено частное домовладение. Из-под завалов дома достали тела трех погибших - женщины и двое мужчин.