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Российская авиация ударила по предприятию в Черниговской области: есть разрушения (ФОТО)

Российская авиация ударила по предприятию в Черниговской области: есть разрушения (ФОТО)
Последствия удара. Фото: Telegram ОК "Север"

Российские оккупационные войска около 16:00 14 апреля нанесли удар управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Семеновском районе Черниговской области.

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

"В результате удара есть разрушение зданий. Предварительно один работник предприятия ранен", - говорится в сообщении.

Фото 2 — Российская авиация ударила по предприятию в Черниговской области: есть разрушения (ФОТО)
Последствия удара. Фото: Telegram ОК "Север"

На месте происшествия работают группы Национальной полиции и спасатели ГСЧС.

Фото 3 — Российская авиация ударила по предприятию в Черниговской области: есть разрушения (ФОТО)
Последствия удара. Фото: Telegram ОК "Север"

Напомним, армия страны-агрессора РФ 4 апреля нанесла авиаудара по селу Печенюги в Черниговской области, в результате чего там загорелся дом.

Автор:
Нина Комащенко