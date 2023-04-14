Российская авиация ударила по предприятию в Черниговской области: есть разрушения (ФОТО)

Российские оккупационные войска около 16:00 14 апреля нанесли удар управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Семеновском районе Черниговской области.

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

"В результате удара есть разрушение зданий. Предварительно один работник предприятия ранен", - говорится в сообщении.

Последствия удара. Фото: Telegram ОК "Север"

На месте происшествия работают группы Национальной полиции и спасатели ГСЧС.

Последствия удара. Фото: Telegram ОК "Север"

Напомним, армия страны-агрессора РФ 4 апреля нанесла авиаудара по селу Печенюги в Черниговской области, в результате чего там загорелся дом.