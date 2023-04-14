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Российская авиация ударила по предприятию в Черниговской области: есть разрушения (ФОТО)
Российские оккупационные войска около 16:00 14 апреля нанесли удар управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Семеновском районе Черниговской области.
Об этом сообщает оперативное командование "Север".
"В результате удара есть разрушение зданий. Предварительно один работник предприятия ранен", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают группы Национальной полиции и спасатели ГСЧС.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, армия страны-агрессора РФ 4 апреля нанесла авиаудара по селу Печенюги в Черниговской области, в результате чего там загорелся дом.