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Российская ракета попала между двумя многоквартирными домами в Харьковской области (ФОТО)

Харьковская область
Фото: пресс-служба Харьковской ОВА

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. Оккупанты нанесли ракетный удар по селу Пересечное Харьковского района.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Россияне продолжают террористические атаки на мирное население Харьковщины. Сегодня враг нанес ракетный удар по селу Пересечное Харьковского района", - отметил Синегубов.

По его словам, ракета попала между двумя двухэтажными многоквартирными домами.

В домах повреждены крыши и фасады, выбиты стекла и произошел пожар.

Фото 2 — Российская ракета попала между двумя многоквартирными домами в Харьковской области (ФОТО)
Фото 3 — Российская ракета попала между двумя многоквартирными домами в Харьковской области (ФОТО)
Фото 4 — Российская ракета попала между двумя многоквартирными домами в Харьковской области (ФОТО)

Как сообщил глава области, медицинская помощь понадобилась мужчине 66 лет и женщине 64 лет из-за острой реакции на стресс.

Заметим, ночью враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск. В результате вражеской атаки повреждены 3 жилых дома и произошел пожар.

Напомним, 6 октября враг обстрелял Волчанск Чугуевского района. В результате вражеской атаки уничтожен жилой дом на 3 квартиры.

Автор:
Светлана Манько