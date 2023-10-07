Российская ракета попала между двумя многоквартирными домами в Харьковской области (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. Оккупанты нанесли ракетный удар по селу Пересечное Харьковского района.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Россияне продолжают террористические атаки на мирное население Харьковщины. Сегодня враг нанес ракетный удар по селу Пересечное Харьковского района", - отметил Синегубов.

По его словам, ракета попала между двумя двухэтажными многоквартирными домами.

В домах повреждены крыши и фасады, выбиты стекла и произошел пожар.

Как сообщил глава области, медицинская помощь понадобилась мужчине 66 лет и женщине 64 лет из-за острой реакции на стресс.

Заметим, ночью враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск. В результате вражеской атаки повреждены 3 жилых дома и произошел пожар.

Напомним, 6 октября враг обстрелял Волчанск Чугуевского района. В результате вражеской атаки уничтожен жилой дом на 3 квартиры.