Российские обстрелы 19 октября: в Херсоне и Бериславе есть раненые, в Волчанске уничтожен еще один дом (ФОТО)

По меньшей мере шесть человек были ранены в течение 19 октября в Херсонской области вследствие обстрелов. Об этом свидетельствуют сообщения областной военной администрации и ее начальника Александра Прокудина.

Детали обстрелов Херсона 19 октября

В частности, утром враг ударил по Херсону из артиллерии. В результате попадания жилую зону пострадали три человека. Так, в тяжелом состоянии госпитализирована 49-летняя женщина, у которой диагностирована контузия и минно-взрывная травма, осколочные травмы.

Также с осколочными ранениями попали в больницу мужчины в возрасте 60 и 39 лет. В свою очередь, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате обстрелов начались пожары в жилых домах по разным адресам, которые удалось быстро потушить.

Кроме того, армия РФ обстреляла Берислав из авиации, выпустив десять бомб. Ранения получили две женщины: у 68-летней местной жительницы минно-взрывная травма, огнестрельный открытый перелом, черепно-мозговая травма и другие повреждения, а женщина в возрасте 55 лет доставлена в больницу с ранениями конечностей и минно-взрывной травмой.

Также в городе повреждены служебные машины. Кроме этого, две управляемые авиабомбы попали по поселку Веселое Новокаховской общины. По словам Прокудина, последствия этого удара еще выясняются.

Вечером оккупанты нанесли удар по селу Станислав. Было попадание в частный дом. Пострадал 73-летний мужчина, которому была оказана помощь на месте. Отмечается, что состояние пострадавшего удовлетворительное, госпитализация ему не понадобилась.

Начальник же Херсонской городского ВА Роман Мрочко сообщил также об обстреле со стороны российских оккупационных войск около 20:00 центральной части города, в результате чего возник пожар на территории одного из предприятий, который был ликвидирован.

Артобстрел Волчанска вызвал пожар, двое ранены

В Харьковской области днем российские войска нанесли артиллерийский удар по частному сектору приграничного Волчанска. По данным ГСЧС, враг попал в частный двор, что повлекло пожар и разрушения.

Пожар охватил площадь 350 квадратных метров: горел гараж, два хозяйственных здания и автомобиль. По предварительной информации, ранены два человека. Подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован.

Пожар в Волчанске в результате обстрелов 19 октября. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Пожар в Волчанске в результате обстрелов 19 октября. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Пожар в Волчанске в результате обстрелов 19 октября. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Пожар в Волчанске в результате обстрелов 19 октября. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Пожар в Волчанске в результате обстрелов 19 октября. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Пожар в Волчанске в результате обстрелов 19 октября. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Днепропетровской области - пять обстрелов за день

В Днепропетровской области, по словам начальника ОВА Сергея Лысака, за день зафиксировано пять обстрелов. В частности, россияне направили две ракеты по населенным пунктам Днепровского района. В одном из них вследствие атаки произошло возгорание.

По Никопольскому району оккупанты били из тяжелой артиллерии, а также направили туда дрон-камикадзе. Под обстрелом находился сам районный центр и Марганецкая община. В последней повреждены гимназия, клуб и инфраструктурный объект.

Всего в районе повреждены 10 жилых домов, пять хозяйственных построек, два автомобиля, с десяток солнечных панелей и линии электропередачи. В целом в регионе обошлось без жертв и пострадавших.

На Сумщине - снова значительное усиление обстрелов приграничья

По данным же Сумской ОВА, по состоянию на 21:00 в регионе зафиксировано 24 обстрела приграничных территорий (188 взрывов). В частности, по Белопольской общине совершены обстрелы из минометов (13 взрывов), гранатометов (СПГ) (2 взрыва) и артиллерии (16 взрывов), по Шалыгинской - минометный обстрел (2 взрыва), по Великописаревской - минометный обстрел (39 взрывов) и артобстрел (10 взрывов).

По Хотинской общине враг бил из артиллерии (2 взрыва), по Юнаковской – из РСЗО (8 взрывов), по Середино-Будской – из АГС (32 взрыва), а на Глуховскую общину россияне сбросили две мины.

"Громче" всего было в четверг в Краснопольской общине, где зафиксированы минометные (37 взрывов) и артиллерийские обстрелы (19 взрывов). В результате одного из артобстрелов ранен один мирный житель. Также был произведен сброс с БПЛА взрывных устройств типа ВОГ (6 взрывов).