Российские военные ракетным ударом разрушили отделение "Новой почты" в Николаевской области

Армия Российской Федерации запустила ракету в отделение "Новой почты" в Николаевской области. В результате сгорело здание и стог сена. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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"Объясните мне зачем стрелять дорогой ракетой в гражданское отделение новой почты? Они думают мы там прячем военных? Мы новой почтой передаем снаряды? Запугивание?" - написал Ким в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, в результате удара 3 человека получили ранения. Информации о погибших нет.

Ранее в Николаеве под огонь попали жилые кварталы города. В результате 15 человек получили ранения, 5 - погибли.

До этого удары по Николаеву были и ранее — 3 и 4 апреля. А в результате ракетного удара по городу 29 марта было насквозь пробито здание Николаевской областной госадминистрации. В результате погибли 35 человек.