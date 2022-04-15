Російські військові ракетним ударом зруйнували відділення "Нової пошти" у Миколаївській області

Армія Російської Федерації запустила ракету у відділення "Нової пошти" у Миколаївській області. В результаті згоріла будівля та копицю сіна. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

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"Поясніть мені навіщо стріляти дорогою ракетою у цивільне відділення нової пошти? Вони думають ми там ховаємо військових? Ми Новою поштою передаємо снаряди? Залякування?" - написав Кім у своєму Telegram-каналі.

За попередньою інформацією, в результаті удару 3 особи отримали поранення. Інформації щодо загиблих немає.

Раніше у Миколаєві під вогонь потрапили житлові квартали міста. В результаті 15 людей зазнали поранень, 5 - загинули.

До цього удари по Миколаєву були і раніше – 3 та 4 квітня. А внаслідок ракетного удару по місту 29 березня було наскрізь пробито будівлю Миколаївської обласної держадміністрації. В результаті загинули 35 людей.