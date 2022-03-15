Российские военные расстреляли мирного жителя под Киевом: немецкие журналисты опубликовали видео

Военные российской армии цинично напали на безоружного мирного жителя в Киевской области. Его расстреляли после того, как человек поднял руки вверх.

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#Putin spricht von einer Spezialaktion in der #Ukraine, die sich nicht gegen Zivilisten richte. Eine Drohne filmte allerdings wenige Kilometer westlich von Kiew, wie ein Zivilist von offenbar russischen Soldaten erschossen wird. #ZDFfrontal exklusiv, mehr zum Krieg 21.15 Uhr @ZDF pic.twitter.com/1FDdD7v9Ww — frontal (@ZDFfrontal) March 15, 2022

В ZDF Frontal уточняют, что получили видео через анонимный контакт в Украине. Известно, что инцидент произошел 7 марта.

Водитель заметил российские танки, на которых была характерная буква "Z". Зная, что российские военные регулярно бомбят мирное население, водитель решил не провоцировать оккупантов.

Мужчина остановились и вышли из авто, подняв руки вверх. При этом солдаты армии РФ цинично расстреляли водителя.

Отличительный знак ВС РФ - белые повязки на руках и ногах. Именно такие были на преступниках, которые прибежали к телу погибшего мужчины. Позже машины отбуксировали и сожгли.

"Стрельба по гражданским лицам, особенно по явно сдающимся, запрещена и является уголовным преступлением в соответствии с Международным уголовным кодексом", - подчеркнули в ZDF Frontal.

Российские военные постоянно терпят поражения при стычке с Вооруженными силами Украины. При этом они все чаще нарушают все возможные законы войны, цинично убивая мирных, безоружных жителей.

Накануне, 11 марта, при попытке эвакуации из села Перемога (Барышевский район Киевской области) в сторону села Остролучье по согласованному зеленому коридору российские оккупанты расстреляли колонну мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей.

Напомним, что в результате войны России против Украины города Волновахи, расположенного в Донецкой области, уже фактически не существует. Большинство местного населения были эвакуированы, а инфраструктура полностью разрушена оккупантами. В Волновахском районе до полномасштабного вторжения Российской Федерации проживало более 100 тыс. населения.