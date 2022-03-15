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Російські військові розстріляли мирного мешканця під Києвом: німецькі журналісти опублікували відео

Російські військові розстріляли мирного мешканця під Києвом: німецькі журналісти опублікували відео
Російські солдати розстріляли мирних жителів. Фото: скрін відео моменту злочину/ZDF Frontal

Військові російської армії цинічно напали на беззбройного мирного жителя в Київській області. Його розстріляли після того, як людина підняла руки вгору.

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У ZDF Frontal уточнюють, що отримали відео через анонімний контакт в Україні. Відомо, що інцидент трапився 7 березня.

Водій помітив російські танки, на яких характерна літера "Z". Знаючи, що російські військові регулярно бомбардують мирне населення, водій вирішив не провокувати окупантів.

Чоловік зупинився і вийшли з авто, піднявши руки вгору. Водночас солдати армії РФ цинічно розстріляли водія.

Відмітний знак ЗС РФ - білі пов'язки на руках та ногах. Саме такі були на злочинцях, які прибігли до тіла загиблого чоловіка. Пізніше машини відбуксирували та спалили.

"Стрільба по цивільним особам особливо по тим, хто здавалося, заборонена і є кримінальним злочином відповідно до Міжнародного кримінального кодексу", - підкреслили в ZDF Frontal.

Російські військові постійно зазнають поразки при сутичці зі Збройними силами України. При цьому вони все частіше порушують усі можливі закони війни, цинічно вбиваючи мирних беззбройних жителів.

Напередодні, 11 березня, під час спроби евакуації із села Перемога (Баришівський район Київської області) у бік села Остролуччя за погодженим зеленим коридором російські окупанти розстріляли колону мирних жителів, що складалася виключно з жінок та дітей.

Нагадаємо, що внаслідок війни Росії проти України міста Волновахи, розташованого на Донеччині, вже фактично не існує. Більшість місцевого населення було евакуйовано, а інфраструктура повністю зруйнована окупантами. У Волноваському районі до повномасштабного вторгнення Російської Федерації проживало понад 100 тис. населення.

Автор:
Віта Молодан