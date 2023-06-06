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Российские войска 79 раз обстреляли Запорожскую область, есть разрушения
Рашисты продолжают терроризировать мирное население Запорожской области. За прошедшие сутки враг 79 раз обстрелял прифронтовые населенные пункты.
Об этом сообщает Запорожская военная областная администрация.
Согласно сообщению, оккупанты нанесли авиаудара и 7 раз открывали огонь из РСЗО по Ольговскому. Кроме этого, "накрыли" из артиллерии Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевка, Волшебное, Красное, Белогорье, Полтавка, Гуляйпольское, Темировка, Щербаки, Малиновцы, Верхняя Терса, Степное, Каменское и Плавное. В общей сложности, эти населенные пункты получили 71 удар.
В результате обстрелов были повреждены 25 гражданских объектов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"ВСУ знают свою работу и очень скоро выбьют рашистское поветрие из нашей земли, а до этого берегите себя и своих близких от коварства оккупанта", - сообщают в ОВА и призывают людей не игнорировать воздушные тревоги.
Российские оккупационные войска продолжают атаковать мирные города и села Запорожской области. Так, за сутки 4 июня враг обстрелял 19 населенных пунктов области.