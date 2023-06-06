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Российские войска 79 раз обстреляли Запорожскую область, есть разрушения

Российские войска 79 раз обстреляли Запорожскую область, есть разрушения
Обстрелы Запорожской области. Фото: ЗОВА

Рашисты продолжают терроризировать мирное население Запорожской области. За прошедшие сутки враг 79 раз обстрелял прифронтовые населенные пункты.

Об этом сообщает Запорожская военная областная администрация.

Согласно сообщению, оккупанты нанесли авиаудара и 7 раз открывали огонь из РСЗО по Ольговскому. Кроме этого, "накрыли" из артиллерии Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевка, Волшебное, Красное, Белогорье, Полтавка, Гуляйпольское, Темировка, Щербаки, Малиновцы, Верхняя Терса, Степное, Каменское и Плавное. В общей сложности, эти населенные пункты получили 71 удар.

В результате обстрелов были повреждены 25 гражданских объектов.

"ВСУ знают свою работу и очень скоро выбьют рашистское поветрие из нашей земли, а до этого берегите себя и своих близких от коварства оккупанта", - сообщают в ОВА и призывают людей не игнорировать воздушные тревоги.

Российские оккупационные войска продолжают атаковать мирные города и села Запорожской области. Так, за сутки 4 июня враг обстрелял 19 населенных пунктов области.

Автор:
Татьяна Гойденко