Российские войска разбомбили музыкальную школу в Херсонской области (ФОТО)

Российские войска 1 июня сбросили авиабомбы на село Отрадокаменка Тягинской общины Бериславского района, в результате чего была разрушена музыкальная школа. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. Впрочем, отмечается, что люди не пострадали.

В свою очередь, областная прокуратура сообщает, что в результате вражеских атак в четверг Херсона и других населенных пунктов региона были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и магазин.

В результате обстрелов в Херсонском и Бериславском районах в общей сложности пострадали около 15 человек. Данные еще уточняются. Следователи и прокуроры провели первоочередные меры по фиксированию преступлений РФ.

При процессуальном руководстве соответствующих окружных прокуратур начаты производства по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

Фото: Херсонская ОВА Фото: Херсонская ОВА Фото: Херсонская ОВА Фото: Херсонская ОВА Фото: Херсонская ОВА Фото: Херсонская ОВА Фото: Херсонская ОВА Фото: Херсонская областная прокуратура Фото: Херсонская областная прокуратура Фото: Херсонская областная прокуратура

Напомним также, что 11 мая россияне сбросили на Отрадокаменку осколочные боеприпасы из дрона, из-за чего получил ранения житель села. 30 апреля в населенном пункте враг попал прямо в жилой дом, из-за чего на месте погибла 58-летняя женщина. Три дня до этого в этом же селе от ранений, полученных в результате вражеского удара по дому, на месте погибла 60-летняя женщина, а тяжелые ранения получил ее 73-летний мужчина.