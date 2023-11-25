Россия совершила самую массированную атаку дронами на Киев с начала войны: все подробности (ФОТО)

В ночь на 25 ноября Россия совершила самую массированную с начала полномасштабного вторжения массированную атаку ударными беспилотниками типа Shahed по Украине, выпустив 75 дронов по двум направлениям (Приморско-Ахтарск Краснодарского края и Курская область). Об этом сообщают в воздушных силах Вооруженных сил Украины.

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Основным направлением удара стал Киев, однако противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях - Киевской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Кировоградской.

К отражению воздушной атаки были привлечены зенитные ракетные войска, тактическая авиация, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы. В результате уничтожено 74 ударных дрона Shahed-131/136, подавляющее большинство – в Киевской области (по данным Киевской городской военной администрации, более 60). Также в Днепропетровской области уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 и пять дронов.

В частности, как сообщили в Сумской областной военной администрации, в небе над регионом силами ПВО уничтожены семь вражеских Shahed. В Черкасской ОВА сообщили, что над Черкасским районом сбит еще один: обломки упали на открытую территорию, в нескольких соседних домах выбило окна. Без пострадавших. Еще один дрон уничтожен в Николаевской области.

Как отмечают в КГВА, это уже четвертая атака вражеских беспилотных на столицу за ноябрь, она стала самой массированной с начала российского полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

БПЛА заходили в Киев волнами, многочисленными группами, по разным направлениям, постоянно меняя курс. В результате сбития вражеских дронов зафиксировано падение обломков в разных районах города.

Так, в Соломенском районе в результате падения обломков есть двое пострадавших - у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации. Также в этом районе в 5-этажном доме произошло разрушение на втором этаже, выбиты окна с первого по пятый этаж. В здании были заблокированы две женщины.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, этих женщин спасатели деблокировали и эвакуировали. В ГСЧС также сообщили, что на месте были повреждены и четыре автомобиля. Также в Соломенском районе произошло возгорание в помещении детсада, в соседних домах повреждены окна. В другом месте загорелось нежилое помещение на площади в 100 квадратных метров.

В Днепровском районе небольшой обломок БПЛА упал на лестничную клетку верхнего этажа многоэтажного жилого дома, произошло задымление без возгорания и пострадавших. В Печерском районе обломки упали на незастроенную территорию.

В Голосеевском же районе обломки сначала упали на зону зеленых насаждений (без пострадавших), а кроме того, было сообщено, что обломок дрона упал и на четырехэтажный жилой дом: о пострадавших неизвестно.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Всего в результате российской атаки на столицу пострадали пять человек, среди которых 11-летний ребенок (в Соломенском районе). Все они получили медицинскую помощь на местах или в травмпункте без дальнейшей госпитализации. Самому старшему человеку – 65 лет. В частности, трое получили острую реакцию на стресс, еще у двух - резанные раны конечностей.

По информации Министерства энергетики, в результате атаки дронов в Киеве была обесточена воздушная линия: остались без света 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города.