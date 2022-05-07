Россия в огне: в Красноярском крае пламя охватило более 15 сел

Из-за сильного ветра в Красноярском крае пожары охватили более 15 сел, а одно сгорело полностью. На всей территории края был введен режим чрезвычайной ситуации. Пожар уже гасят спасатели, но пламя охватило не менее 200 различных построек. Огнем охвачены жилые дома, детские сады, фельдшерские пункты, пилорамы, садовые кооперативы.

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Наряду с массовыми пожарами в Красноярске возникла пыльная буря. По словам местных жителей, на улицах тяжело дышать, начинается кашель, ничего не видно. Есть несколько погибших. По факту их гибели возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Самые массовые пожары в Уярском районе, где горят 50 построек.

Отметим, что в последнее время в РФ участились пожары, при этом горят военные объекты и нефтебазы. Так, в российском Белгороде 1 апреля произошел пожар на нефтебазе. Тогда губернатор Белгородской области заявил, что ее якобы атаковали украинские вертолеты. Произошел и пожар на складе издательства "Просвещение" в Подмосковье.