У Підмосков'ї спалахнуло видавництво "Просвещение", яке отримало завдання прибрати згадки про Україну з підручників

У ніч із 2 на 3 травня виникла масштабна пожежа на складі видавництва "Просвещение", розташованому в Підмосков'ї. Горіло майже 34 тисячі квадратних метрів складу, де знаходилася друкована продукція.

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Про це повідомляють росЗМІ.

Станом на 4 ранку 3 травня пожежу локалізували, рятувальники продовжують ліквідувати загорання. Інформації про постраждалих немає.

Примітно, що у квітні керівництво видавництва "Просвещение" видало наказ співробітникам "звести до мінімуму згадки Києва та України у шкільних підручниках".

Крім того, планується прибрати зі шкільних книг усе, що може нагадати про Україну. Так, один із підручників видавництво планує випустити без прізвища автора на обкладинці, бо він – громадянин України.

Зазначимо, що останнім часом у РФ почастішали пожежі, при цьому переважно горять військові об'єкти та нафтобази. Так, у російському Білгороді 1 квітня сталася пожежа на нафтобазі. Тоді губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що її нібито атакували українські гелікоптери.

На пожежі в будівлі Центрального науково-дослідного інституту військ Повітряно-космічної оборони, що розробляє "Іскандери" та системи С-400, загинуло 7 людей, а 30 отримали поранення.