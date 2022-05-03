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У Підмосков'ї спалахнуло видавництво "Просвещение", яке отримало завдання прибрати згадки про Україну з підручників
У ніч із 2 на 3 травня виникла масштабна пожежа на складі видавництва "Просвещение", розташованому в Підмосков'ї. Горіло майже 34 тисячі квадратних метрів складу, де знаходилася друкована продукція.
Про це повідомляють росЗМІ.
Станом на 4 ранку 3 травня пожежу локалізували, рятувальники продовжують ліквідувати загорання. Інформації про постраждалих немає.
Примітно, що у квітні керівництво видавництва "Просвещение" видало наказ співробітникам "звести до мінімуму згадки Києва та України у шкільних підручниках".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, планується прибрати зі шкільних книг усе, що може нагадати про Україну. Так, один із підручників видавництво планує випустити без прізвища автора на обкладинці, бо він – громадянин України.
Зазначимо, що останнім часом у РФ почастішали пожежі, при цьому переважно горять військові об'єкти та нафтобази. Так, у російському Білгороді 1 квітня сталася пожежа на нафтобазі. Тоді губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що її нібито атакували українські гелікоптери.
На пожежі в будівлі Центрального науково-дослідного інституту військ Повітряно-космічної оборони, що розробляє "Іскандери" та системи С-400, загинуло 7 людей, а 30 отримали поранення.