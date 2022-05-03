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В Подмосковье загорелось издательство "Просвещение", которое получило задание убрать упоминания об Украине из учебников
В ночь с 2 на 3 мая возник масштабный пожар на складе издательства "Просвещение", расположенном в Подмосковье. Горело почти 34 тысяч квадратных метров склада, где находилась печатная продукция.
Об этом сообщают росСМИ.
По состоянию на 4 утра 3 мая пожар локализировали, спасатели продолжают ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших нет.
Примечательно, что в апреле руководство издательства "Просвещение" выдало приказ сотрудникам "свести к минимуму упоминания Киева и Украины в школьных учебниках".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, планируется убрать из школьных книг все, что может напоминать об Украине. Так, один из учебников издательство планирует выпустить без фамилии автора на обложке, потому что он – гражданин Украины.
Отметим, что в последние время в РФ участились пожары, при этом преимущественно горят военные объекты и нефтебазы. Так, в российском Белгороде 1 апреля произошел пожар на нефтебазе. Тогда губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ее якобы атаковали украинские вертолеты.
На пожаре в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны, разрабатывающего "Искандеры" и системы С-400, погибли 7 человек, а 30 получили ранения.