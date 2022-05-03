В Подмосковье загорелось издательство "Просвещение", которое получило задание убрать упоминания об Украине из учебников

В ночь с 2 на 3 мая возник масштабный пожар на складе издательства "Просвещение", расположенном в Подмосковье. Горело почти 34 тысяч квадратных метров склада, где находилась печатная продукция.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщают росСМИ.

По состоянию на 4 утра 3 мая пожар локализировали, спасатели продолжают ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших нет.

Примечательно, что в апреле руководство издательства "Просвещение" выдало приказ сотрудникам "свести к минимуму упоминания Киева и Украины в школьных учебниках".

Кроме того, планируется убрать из школьных книг все, что может напоминать об Украине. Так, один из учебников издательство планирует выпустить без фамилии автора на обложке, потому что он – гражданин Украины.

Отметим, что в последние время в РФ участились пожары, при этом преимущественно горят военные объекты и нефтебазы. Так, в российском Белгороде 1 апреля произошел пожар на нефтебазе. Тогда губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ее якобы атаковали украинские вертолеты.

На пожаре в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны, разрабатывающего "Искандеры" и системы С-400, погибли 7 человек, а 30 получили ранения.