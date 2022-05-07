Росія в огні: у Красноярському краї полум’я охопило більше 15 сіл

Через сильний вітер у Красноярському краї пожежі охопили понад 15 сіл, а одне згоріло повністю. На всій території краю запровадили режим надзвичайної ситуації. Пожежі вже гасять рятувальники, але полум’я охопило не менше 200 різних будівель. Вогнем охоплено житлові будинки, дитячі садки, фельдшерські пункти, пилорами, садові кооперативи.

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Поруч із масовими пожежами у Красноярську виникла пильна буря. За словами місцевих жителів, на вулицях важко дихати, починається кашель, нічого не видно. Є кілька загиблих. За фактом їхньої загибелі порушили кримінальну справу за статтею про заподіяння смерті через необережність. Наймасовіші пожежі в Уярському районі, де горять 50 будівель.

Зазначимо, що останнім часом у РФ почастішали пожежі, при цьому переважно горять військові об'єкти та нафтобази. Так, у російському Білгороді 1 квітня сталася пожежа на нафтобазі. Тоді губернатор Білгородської області заявив, що її нібито атакували українські гелікоптери. Сталась і пожежа на складі видавництва "Просвещение" в Підмосков'ї.