Россияне нанесли 89 ударов по Запорожской области: один человек погиб и четверо ранены

Армия страны-агрессора РФ за сутки 26 августа 89 раз открывала огонь по территории Пологовского и Васильевского районов Запорожской области. В результате вражеских атак погиб гражданский и еще четыре человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, враг атаковал из БПЛА Левадное, Пятихатки и Лобковое, шесть обстрелов из РСЗО пришлись по Новодаровке, Гуляйпольскому и Степногорску, а 80 обстрелов из артиллерии - по Гуляйполю, Орехову, Зализничному, Плавням, Каменскому, Малым Щербакам и другим селам на линии огня.

"Под обстрел в Каменском попал 42-летний мужчина, который, к сожалению, получил смертельные ранения, а травмированную 46-летнюю женщину удалось доставить в медицинское учреждение", - отметил Малашко.

Также в результате обстрелов в Гуляйполе пострадала 60-летняя женщина и 59-летний мужчина.

Кроме того, ранение получила 68-летняя жительница Новоданиловки.

Также в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в конце суток 26 августа в Запорожской области были уничтожены два ударных БпЛА типа Shahed.

Напомним, за сутки 25 августа оккупанты обстреляли 26 населенных пунктов Запорожской области. В результате вражеских атак погиб гражданский мужчина.