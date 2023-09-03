Россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине: пострадало здание школы (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки под огнем российских окупантов находились населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, враг из артиллерии, минометов и используя авиацию обстреливал Казачью Лопань, Огирцево, Волчанские Хутора, Варваровку, Каменку и другие населенные пункты.

Кроме того, по селам Чернещина и Шейковка Изюмского района россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами.

"В Чернещине бомба попала неподалеку от местной школы. В Шейковке поврежден частный жилой дом и хозяйственные постройки", - отметил Синегубов.

Как сообщил глава области, обошлось без погибших и пострадавших.

Накануне в результате обстрела села Волчанские Хутора Чугуевского района был поврежден частный жилой дом, погиб 60-летний мужчина.