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Россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине: пострадало здание школы (ФОТО)

По селам Чернещина и Шейковка Изюмского района россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами
По селам Чернещина и Шейковка Изюмского района россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами. Фото: пресс-служба Харьковской ОВА

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки под огнем российских окупантов находились населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, враг из артиллерии, минометов и используя авиацию обстреливал Казачью Лопань, Огирцево, Волчанские Хутора, Варваровку, Каменку и другие населенные пункты.

Фото 2 — Россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине: пострадало здание школы (ФОТО)

Кроме того, по селам Чернещина и Шейковка Изюмского района россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами.

"В Чернещине бомба попала неподалеку от местной школы. В Шейковке поврежден частный жилой дом и хозяйственные постройки", - отметил Синегубов.

Фото 3 — Россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине: пострадало здание школы (ФОТО)

Как сообщил глава области, обошлось без погибших и пострадавших.

Накануне в результате обстрела села Волчанские Хутора Чугуевского района был поврежден частный жилой дом, погиб 60-летний мужчина.

Автор:
Светлана Манько