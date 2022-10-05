Россияне обстреляли Днепропетровщину из "Градов" и тяжелой артиллерии

Армия страны-агрессора 5 октября обстреляли "Градами" и тяжелой артиллерией три общины Никопольского района. Российские снаряды повредили два лицея, церковь, магазин, газопровод и линии электропередач.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночью россияне в очередной раз воевали с мирными городами и селами. Обстреляли "Градами" и тяжелой артиллерией три общины Никопольского района - Красногригорьевскую, Никопольскую и Марганецкую", - отметил Резниченко.

По его словам, жертв среди гражданского населения нет.

Кроме того, в Красногригорьевской общине два дома уничтожены, до 20 повреждены. Российские снаряды повредили два лицея, церковь, магазин, газопровод и линии электропередач.

В Никополе обстрелом побиты базы отдыха.

В Марганецкой общине спасатели продолжают обследование территории. Масштабы разрушений выясняются.

Напомним, оккупанты 4 октября обстреляли Никополь. В результате вражеских обстрелов повреждены сети насосной станции городского водоканала.