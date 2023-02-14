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Россияне обстреляли станцию медицинской помощи на Херсонщине, есть раненый (ФОТО)
Российские войска 14 февраля нанесли удар по Бериславу в Херсонской области. Под обстрелы попала станция скорой медицинской помощи.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
"Из-за российской атаки есть разрушения, также повреждены и автомобили медиков", - говорится в сообщении.
В результате обстрела ранение получил водитель "скорой", мужчину ранило обломками стекла.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отмечается, что это уже второе медучреждение, которое 14 февраля обстреляли оккупанты. Утром российские войска обстреляли еще одно медучреждение в Херсоне.
"В это время врачи принимали пациентов, так что было достаточно людно. Жертв удалось избежать только благодаря тому, что люди, услышав громкие взрывы, сразу выбежали в коридор", - сообщила пресс-служба.
Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона. Так, 13 февраля оккупанты 54 раза обстреляли Херсонскую область, в результате чего погибли два человека.