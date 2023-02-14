Россияне обстреляли станцию медицинской помощи на Херсонщине, есть раненый (ФОТО)

Российские войска 14 февраля нанесли удар по Бериславу в Херсонской области. Под обстрелы попала станция скорой медицинской помощи.

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Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Из-за российской атаки есть разрушения, также повреждены и автомобили медиков", - говорится в сообщении.

В результате обстрела ранение получил водитель "скорой", мужчину ранило обломками стекла.

Отмечается, что это уже второе медучреждение, которое 14 февраля обстреляли оккупанты. Утром российские войска обстреляли еще одно медучреждение в Херсоне.

"В это время врачи принимали пациентов, так что было достаточно людно. Жертв удалось избежать только благодаря тому, что люди, услышав громкие взрывы, сразу выбежали в коридор", - сообщила пресс-служба.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона. Так, 13 февраля оккупанты 54 раза обстреляли Херсонскую область, в результате чего погибли два человека.