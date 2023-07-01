Россияне обстреляли Запорожскую и Днепропетровскую области: в ова рассказали о последствиях

Российские захватчики продолжают обстреливать мирные города Запорожской области. За прошедшие сутки враг 54 раза обстрелял 18 населенных пунктов Запорожского, Пологовского и Васильевского районов.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Согласно сообщению, россияне трижды били из авиации по Орехову и Преображенке, совершили 8 ударов с РСЗО по Левадному, Новодаровке, Ольговскому, Волшебному и Красному.

Под обстрелы из артиллерии попали Новоивановцы, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Левадное, Малая Токмачка, Полтавка, Белогорье, Лобково, Приютное и других прифронтовых селах. В общем, враг совершил 43 артобстрела.

К счастью, обошлось без пострадавших, однако россияне повредили 26 жилых и хозяйственных построек.

Также этой ночью под обстрел попала Марганецкая община на Никопольщине, сообщили в ОВА.

Захватчики выпустили полдесятка снарядов из тяжелой артиллерии, но люди не пострадали.

Спасатели обследуют территорию, а ущерб, нанесенный обстрелом, выясняется.

Напомним, российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 29 июня враг нанес удар по 16 населенным пунктам. Из-за российской агрессии два человека погибли.