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Россияне повредили объект критической инфраструктуры и дома в Киевской области
В результате ракетной атаки РФ 16 декабря в Киевской области поврежден объект критической инфраструктуры и 9 частных домов.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
"К сожалению, есть трое пострадавших, один человек в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая помощь", - отметил он.
На местах работают экстренные службы и представители органов местного самоуправления, чтобы оценить разрушения и как можно быстрее начать работу по восстановлению.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кулеба сообщил, что в регионе действуют экстренные отключения электричества, больницы и критическая инфраструктура функционируют на генераторах.
Кроме того, в некоторых громадах есть перебои со связью, водо- и теплоснабжением. Коммунальные службы и энергетики работают в усиленном режиме, приоритет – восстановление воды и тепла.
Он напомнил, что в области круглосуточно функционируют более 400 Пунктов Несокрушимости. Там есть электричество, тепло, интернет, чай/кофе, аптечка.
Напомним, Силы противовоздушной обороны 16 декабря сбили 60 ракет из 76-ти, выпущенных страной-агрессором РФ по объектам критической инфраструктуры Украины.