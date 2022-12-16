Россияне повредили объект критической инфраструктуры и дома в Киевской области

В результате ракетной атаки РФ 16 декабря в Киевской области поврежден объект критической инфраструктуры и 9 частных домов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"К сожалению, есть трое пострадавших, один человек в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая помощь", - отметил он.

На местах работают экстренные службы и представители органов местного самоуправления, чтобы оценить разрушения и как можно быстрее начать работу по восстановлению.

Кулеба сообщил, что в регионе действуют экстренные отключения электричества, больницы и критическая инфраструктура функционируют на генераторах.

Кроме того, в некоторых громадах есть перебои со связью, водо- и теплоснабжением. Коммунальные службы и энергетики работают в усиленном режиме, приоритет – восстановление воды и тепла.

Он напомнил, что в области круглосуточно функционируют более 400 Пунктов Несокрушимости. Там есть электричество, тепло, интернет, чай/кофе, аптечка.

Напомним, Силы противовоздушной обороны 16 декабря сбили 60 ракет из 76-ти, выпущенных страной-агрессором РФ по объектам критической инфраструктуры Украины.