Россияне сбросили на позиции ВСУ контейнеры с ядом – ОК "Юг"

Армия страны-агрессора РФ с помощью беспилотника сбросили на боевые позиции Вооруженных сил Украины контейнеры с ядовитым веществом.

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Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"С использованием беспилотного летательного аппарата на наши боевые позиции сброшены контейнеры с ядовитым веществом, предположительно – хлорпикриновая граната К-51", – сообщили в ОК "Юг".

Там отметили, что боевые медики сработали четко, потому никто из наших воинов не погиб.

"Враг продолжает свои попытки удержаться на рубежах обороны, но, под влиянием наших активных действий, вынужден обустраиваться на большем удалении от нынешней линии фронта", - отметили в ОК "Юг".

Напомним, военные Российской Федерации 23 сентября применили дроны-камикадзе для нанесения удара по Одессе. Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне. В результате погиб один человек.