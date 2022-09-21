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Россияне ударили по жилым кварталам Никополя из ствольной артиллерии
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 21 сентября от вражеского огня страдали Никопольский и Криворожский районы.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ночь была напряженной в Никопольском и Криворожском районах… Россияне ударили по жилым кварталам из ствольной артиллерии", - отметил глава ОВА.
По его словам, Никополь был обстрелян дважды. Туда прилетели 30 русских снарядов. Пострадал 56-летний мужчина.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В городе повреждены более 20 многоэтажек и частных домов, автомобили, газопроводы и линии электропередач. Вражеские снаряды повредили и местный хлебокомбинат, садик, библиотеку и несколько магазинов.
Из-за обстрела произошли пожары в квартире и в частном дворе. Огонь спасатели уже потушили.
В Криворожском районе поздно вечером под вражеский огонь попала Зеленодольская община. Люди не пострадали.
В Большой Костромке повреждены несколько частных домов. Без света осталось 350 семей. Энергетики уже чинят линии.
Напомним, в ночь на 20 сентября оккупанты накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией три общины Днепропетровщины - Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую.