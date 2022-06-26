Россияне в Энергодаре укрепляют свои позиции, роя окопы возле Запорожской АЭС

Российские оккупанты 24 июня начали укреплять окопы рядом с захваченной Запорожской атомной электростанцией. Также они разместили рядом с поселком Мичурина РСЗО, что свидетельствует о подготовке к боевым действиям рядом с крупнейшим ядерным объектом Европы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Энергодара.

"Стало известно, что 24 июня они укрепляли окопы рядом с захваченной Запорожской АЭС. В частности, они построили фортификационные сооружения", - говорится в сообщении.

Кроме того, рядом с поселком Мичурин были замечены реактивные системы залпового огня.

"Итак, эти чудовища вполне серьезно готовятся к боевым действиям рядом с крупнейшим ядерным объектом Европы. И готовятся к обороне, потому что понимают, что ВСУ уже очень скоро освободят Энергодар и ЗАЭС", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, россияне захватили Запорожский железорудный комбинат. При этом приостановка откачки воды на предприятии приведет к тяжелым последствиям.