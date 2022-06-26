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Росіяни в Енергодарі зміцнюють свої позиції, риючи окопи біля Запорізької АЕС
Російські окупанти 24 червня почали укріплювати окопи поруч із захопленою Запорізькою атомною електростанцією. Також вони розмістили поруч з селищем Мічурина РСЗВ, що свідчить про підготовку до бойових дій поруч із найбільшим ядерним об’єктом Європи.
Про це повідомили у прес-службі Енергодара.
"Стало відомо, що 24 червня вони укріплювали окопи поруч із захопленою Запорізькою АЕС. Зокрема, вони "побудували" фортифікаційні споруди", - йдеться у повідомленні.
Крім того, поруч із селищем Мічурина були помічені реактивні системи залпового вогню.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Тож, ці потвори цілком серйозно готуються до бойових дій поруч із найбільшим ядерним об’єктом Європи. І готуються до оборони, бо розуміють, що ЗСУ вже дуже скоро звільнить Енергодар і ЗАЕС", - наголосили у прес-службі.
Нагадаємо, росіяни захопили Запорізький залізорудний комбінат. При цьому призупинення відкачування води на підприємстві призведе до тяжких наслідків.