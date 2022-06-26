Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни в Енергодарі зміцнюють свої позиції, риючи окопи біля Запорізької АЕС

Запорізька АЕС, атомна електростанція, Енергодар

Російські окупанти 24 червня почали укріплювати окопи поруч із захопленою Запорізькою атомною електростанцією. Також вони розмістили поруч з селищем Мічурина РСЗВ, що свідчить про підготовку до бойових дій поруч із найбільшим ядерним об’єктом Європи.  

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомили у прес-службі Енергодара.  

"Стало відомо, що 24 червня вони укріплювали окопи поруч із захопленою Запорізькою АЕС. Зокрема, вони "побудували" фортифікаційні споруди", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, поруч із селищем Мічурина були помічені реактивні системи залпового вогню.  

"Тож, ці потвори цілком серйозно готуються до бойових дій поруч із найбільшим ядерним об’єктом Європи. І готуються до оборони, бо розуміють, що ЗСУ вже дуже скоро звільнить Енергодар і ЗАЕС", - наголосили у прес-службі.  

Фото 2 — Росіяни в Енергодарі зміцнюють свої позиції, риючи окопи біля Запорізької АЕС

Нагадаємо, росіяни захопили Запорізький залізорудний комбінат. При цьому призупинення відкачування води на підприємстві призведе до тяжких наслідків.

Автор:
Анастасія Дєдковська