Росіяни в Енергодарі зміцнюють свої позиції, риючи окопи біля Запорізької АЕС

Російські окупанти 24 червня почали укріплювати окопи поруч із захопленою Запорізькою атомною електростанцією. Також вони розмістили поруч з селищем Мічурина РСЗВ, що свідчить про підготовку до бойових дій поруч із найбільшим ядерним об’єктом Європи.

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Про це повідомили у прес-службі Енергодара.

"Стало відомо, що 24 червня вони укріплювали окопи поруч із захопленою Запорізькою АЕС. Зокрема, вони "побудували" фортифікаційні споруди", - йдеться у повідомленні.

Крім того, поруч із селищем Мічурина були помічені реактивні системи залпового вогню.

"Тож, ці потвори цілком серйозно готуються до бойових дій поруч із найбільшим ядерним об’єктом Європи. І готуються до оборони, бо розуміють, що ЗСУ вже дуже скоро звільнить Енергодар і ЗАЕС", - наголосили у прес-службі.

Нагадаємо, росіяни захопили Запорізький залізорудний комбінат. При цьому призупинення відкачування води на підприємстві призведе до тяжких наслідків.