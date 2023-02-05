С затопленной в Рени румынской баржи откачали воду, она уже в мореходном состоянии – АМПУ

Из румынской баржи Jokor III, находящейся в порту Рени, откачана вода, затопившая ее накануне. Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины.

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"4 февраля службами Ренийского филиала ГП "АМПУ" была получена информация, что на барже Jokor III (1907 года, флаг Румынии) есть подозрение на ее водотечность. После обследования баржи информация подтвердилась", - указывают в ведомстве.

В АМПУ отмечают, что на место происшествия был направлен теплоход "Смелый" для откачки воды, а за плавучесть суда боролись всю ночь.

"По состоянию на 5 февраля вода из трюма откачана, судно выровнялось и не затонуло. Сейчас судно стоит в акватории порта в мореходном состоянии, экипаж производит небольшой ремонт. Пострадавших нет", - сообщили в администрации.

Фото: АМПУ

Напомним, что накануне румынский телеканал Pro TV сообщил, что в Рени во время грузовых работ затонула баржа из Констанцы с 860 тоннами пшеницы. Экипаж в количестве пяти моряков не смог противодействовать затоплению судна водой, но сам не пострадал.