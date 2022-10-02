Села под Харьковом спасли от затопления: взрывчатки нашли больше, чем понадобилось для "Северного потока"

Взрывотехники накануне провели разминирование дамбы в селе Большие Проходы Дергачевской общины Харьковской области. Об этом сообщил начальник следственного управления Главного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

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По его словам, следователи провели осмотр места заминирования и зарегистрировали уголовное производство. При этом в ходе проверки на наличие взрывчатки специалисты обнаружили около дамбы 175 килограмм тротила, 68 противотанковых мин и электродетонаторов общим тротиловым эквивалентом около 650 килограмм.

"По словам сотрудников, это невероятно большое количество взрывчатки. Для понимания, по оценкам экспертов, для взрыва трубы "Северного потока" было использовано 500 килограмм тротилового эквивалента. Последствия такого взрыва были бы ужасны - затопление целых сел и поселков. Преступления россиян против гражданского населения не оправдываются", – подчеркнул Болвинов.

Отметим, что Большие Проходы расположены на север от Харькова примерно посередине между областным центром и границей с Россией. Река, на которой в селе образован большой пруд, впадает в реку Харьков на территории соседнего села Липцы, которое оставалось оккупированным российскими войсками до их выхода из почти всех занятых районов Харьковской области в начале сентября.

Фото: Facebook/Сергій Болвінов

Напомним при этом, что 21 сентября в результате двух ракетных ударов был разрушен верхний шлюз дамбы Печенежского водохранилища на реке Северский Донец в Харьковской области.