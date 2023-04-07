Трагедия у границы с Беларусью: пограничник застрелен (ВИДЕО)

На Волыни военнослужащий на экскаваторе подорвался на мине, но не пострадал. Однако прибывшего на место инцидента начальника залога вскоре нашли застреленным.

Об этом сообщает телеканал "Конкурент TV" со ссылкой на комментарий ДБР.

6 апреля вблизи села Пулемец Ковельского рвйона военнослужащий пограничной службы, управляющий экскаватором, проводил инженерные работы по укреплению границы. Во время работ он наехал на мину и взорвался, но не пострадал.

Сюжет: "Конкурент TV"

"Вскоре на место происшествия прибыли начальник пограничной заставы вместе с инспектором пограничной службы. После осмотра территории начальник отошел якобы позвонить по телефону и через некоторое время раздался звук, похожий на выстрел. Начальника заставы нашли неподалеку от места происшествия с огнестрельным ранением в голову", - рассказала спикер теруправления Государственного бюро расследований Татьяна Муравель.

Следователи открыли уголовное производство по статьям 115 и 425 Уголовного кодекса – умышленное убийство с пометкой "самоубийство" и небрежное отношение к военной службе.

Напомним, за последний месяц в Украине на российских минах взорвались 724 человека, из которых 226 погибли.