Три поезда задерживаются из-за обесточивания инфраструктуры в результате обстрелов

Некоторые участки железнодорожных путей обесточены из-за ракетной атаки оккупантов, часть рейсов задерживаются.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"В связи с утренними террористическими обстрелами энергетической инфраструктуры есть обесточенные участки. Резервные тепловозы выведены, все поезда продолжат движение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас с задержкой более чем на 30 минут следует поезд №81/82 Киев — Ужгород.

Также задерживаются рейсы скоростных поездов №712 Киев – Краматорск и №732 Киев – Днепр.

В "Укрзализныце" отметили, что 80% поездов, которые сейчас находятся в пути, продолжают курсировать по графику.

Напомним, 31 октября Россия снова атаковали объекты критической инфраструктуры в Украине. Так, зафиксированы попадания в Киеве, Харькове, Запорожье, Черкасской, Кировоградской и Черновицкой областях. Из-за обстрелов в Украине вводят экстренные отключения света.