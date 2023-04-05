У берегов Турции по дороге в Украину затонуло судно: есть пропавшие без вести

У побережья Турции затонуло грузовое судно с 14 членами экипажа на борту, оно шло в Украину из турецкого порта Искендерун в Измаил.

Об этом сообщает издание Hurriyet.

Грузовое судно Joe 2 шло под флагом Гвинеи-Бисау и затонуло в районе города Кумлуджа в провинции Анталия.

Сигнал бедствия береговая охрана получила в 3:47 утра и отправила на помощь судно, несколько катеров и два вертолета.

Пятерых членов экипажа удалось спасти: двоих вытащили из воды и переместили на вертолетах, еще троих спасли другие коммерческие суда. Продолжаются поиски девяти человек. Все члены экипажа были гражданами Сирии.

Что стало п ричиной затопления судна, неизвестно. Главная прокуратура Кумлуджи начала расследование.

Напомним, в феврале в украинском порту Рени на Дунае затонула румынская баржа с 860 тонн пшеницы.