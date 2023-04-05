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У берегов Турции по дороге в Украину затонуло судно: есть пропавшие без вести
У побережья Турции затонуло грузовое судно с 14 членами экипажа на борту, оно шло в Украину из турецкого порта Искендерун в Измаил.
Об этом сообщает издание Hurriyet.
Грузовое судно Joe 2 шло под флагом Гвинеи-Бисау и затонуло в районе города Кумлуджа в провинции Анталия.
Сигнал бедствия береговая охрана получила в 3:47 утра и отправила на помощь судно, несколько катеров и два вертолета.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Пятерых членов экипажа удалось спасти: двоих вытащили из воды и переместили на вертолетах, еще троих спасли другие коммерческие суда. Продолжаются поиски девяти человек. Все члены экипажа были гражданами Сирии.
Что стало причиной затопления судна, неизвестно. Главная прокуратура Кумлуджи начала расследование.
Напомним, в феврале в украинском порту Рени на Дунае затонула румынская баржа с 860 тонн пшеницы.