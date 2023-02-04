В порту Рени затонула румынская баржа с 860 тоннами пшеницы

Румынская баржа с 860 тоннами пшеницы затонула в ночь на 4 февраля в украинском порту Рени на Дунае. Как сообщает сообщает Pro TV, судно принадлежит румынской компании из Констанцы.

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По словам судовладельца, во время погрузочных работ в машинное отделение стала поступать вода. Пять румынских моряков спаслись, однако воспрепятствовать затоплению баржи никак не могли.

Другие подробности инцидента не сообщаются, как и не сообщают об этом другие источники. В то же время "Суспільне" указывает, что данную информацию ему подтвердил мэр Рени Игорь Плехов.

Отметим, что сам Плехов недавно попался вместе с депутатом горсовета на взятке: Национальное антикоррупционное бюро задержало их при получении 50 тысяч долларов из требуемых за "содействие" в выделении земли в аренду под склад 100 тысяч долларов. Высший антикоррупционный суд отпустил мэра под залог в 1,3 миллиона гривен.

Напомним также, что в июле 2022 года в порту Рени произошел другой серьезный инцидент: взорвался бензовоз, в результате чего погиб человек. Примечетельно, что вскоре после этого Кабинет министров разрешил проводить заправку судов прямо в акватории этого, а также Измаильского портов.

В ноябре же прааительство приняло решение о расширении акватории морских портов на Дунае - Рени, Измаил и Усть-Дунайск (Вилково) (последний в январе был приватизирован).